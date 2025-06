NRW-Kommunalwahlen: Vom Büdchen ins Wahllokal

Die Plakate an Kiosken werden personalisiert. Büdchen-Betreiber in acht Großstädten sollen selbst mit ihrem Foto für die Wahl werben und so Unterhaltungen über Kommunalpolitik bei einem Bierchen, Kaffee oder einer Zigarette auslösen. "Solche Gespräche über Politik haben ein gewisses Mobilisierungspotential" , so Goerres. Dazu gab es bereits ein Pilotprojekt in Duisburg.

Kommunalwahlen finden im September statt

Die NRW-Kommunalwahlen 2025 sind am 14. September. Die Stichwahlen finden am 28.9. statt - und zwar überall dort, wo in der ersten Runde kein Bewerber für die Bürgermeister- oder Landratsposten mindestens 50 Prozent erreicht.