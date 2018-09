Viele dieser jüngeren Politiker bemängeln den hohen Altersdurchschnitt in ihrem eigenen Rat und wünschen sich mehr Jüngere. Als Grund für den Mangel an jungen Leuten in Kommunalparlamenten vermuten die meisten persönliche Gründe. Jüngere Menschen engagierten sich lieber für ein zeitlich begrenztes Projekt als sich längerfristig als Ratsmitglied zu verpflichten. Außerdem seien viele jüngere Menschen nicht mehr so verwurzelt wie früher. Sie müssten beruflich flexibel bleiben, sich erst mal eine Stellung in ihrem Beruf erarbeiten und eine Familie gründen.