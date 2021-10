Kommentar: Die Hypothek des Hendrik Wüst

Armin Laschet ist weg. Hendrik Wüst ist da. Er ist der neue starke Mann in Nordrhein-Westfalen. Und es gibt Leute, die sagen: Das ist er nur, weil er zufällig der einzige Kandidat in der NRW - CDU war, der ein Landtagsmandat hatte, also die verfassungsrechtliche Eintrittskarte dafür, in NRW überhaupt Ministerpräsident sein zu können. So als habe es keinen Besseren gegeben.