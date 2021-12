Kommentar: Waffenverbotszonen fürs gute Gefühl

Bewaffnete Partygänger

Daniela Junghans, WDR Landespolitik

Aber schon der Begriff „Waffenverbotszone“ ist ein Problem, denn er suggeriert, dass man bislang völlig problemlos schwer oder leicht bewaffnet durch die Düsseldorfer Altstadt oder über die Kölner Ringe laufen durfte. Was so natürlich nicht stimmt, das deutsche Waffenrecht gilt nicht ohne Grund als ziemlich streng. Soll heißen: auch ohne Waffenverbotszone darf man zum Beispiel nicht so ohne weiteres in der Öffentlichkeit mit Pistolen, Gewehren oder längeren Messern in der Tasche spazieren gehen.

Besser Flaschenverbotszone?

Die neuen Waffenverbotszonen helfen der Polizei vor allem bei der Kontrolle der Regeln. Denn jetzt kann sie viel unkomplizierter Menschen anhalten und in deren Taschen und Rucksäcke schauen. Aber hat das wirklich die erhoffte abschreckende Wirkung? Denkt der gewaltbereite junge Mann nun wirklich vor dem abendlichen Partybeginn: Oh, das Messer lass ich lieber zuhause, da ist ja jetzt Waffenverbotszone? Ich habe da meine Zweifel. Denn das Risiko, wirklich in eine Kontrolle zu geraten, ist am Ende ziemlich gering.

Und selbst wenn: Wer eine Waffe braucht, der hat sie schnell zur Hand. Der junge Mann, der im Oktober in der Düsseldorfer Altstadt angegriffen wurde und später an den Folgen starb, wurde mit einer abgebrochenen Glasflasche verletzt.