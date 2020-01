Kommentar: Bürgermeister wollte mit Waffenschein provozieren

Die Gesellschaft muss sich deshalb fragen, ob sie das so hinnehmen oder sich entsprechend dagegen wehren will. Die Kamp-Lintforter haben das mit ihrer großen Solidaritätskundgebung am vergangenen Wochenende eindrucksvoll gezeigt. Denn unser demokratisches Gemeinwesen lebt davon, dass Menschen sich freiwillig politisch engagieren, in Ämter und Parlamente wählen lassen und Verantwortung übernehmen.

Notwendige Lehren

Wenn sich jedoch immer mehr das nicht mehr trauen, weil sie Drohungen, Hass und Hetze aus der extremistischen Ecke fürchten müssen, dann sieht es in absehbarer Zeit ziemlich düster aus mit einem freiheitlichen Zusammenleben.

Vielleicht war die Forderung nach einem Waffenschein tatsächlich vor allem notwendige Provokation, wie Christoph Landscheidt es selbst formuliert hat. Bleibt nur zu hoffen, dass die Politik in Land und Bund aus dieser Diskussion der vergangenen Tage wirklich auch spürbare Lehren zieht. Indem sie etwa das Strafrecht verschärft, was Hasspostings im Netz angeht, indem die Nennung von Klarnamen in sozialen Netzwerken verpflichtend wird, indem der Staat Kommunalpolitiker besser schützt, was nun auch vielfach gefordert wird.

Und wenn sich zugleich wir, die Gesellschaft, uns stärker als vielleicht bisher notwendig zu unseren politisch Verantwortlichen in den Städten, Gemeinden und Dörfern bekennen, ihnen den Rücken stärken und klar Position beziehen gegen Hass und Drohungen, aus welcher extremen Ecke auch immer. Das ist aus meiner Sicht unsere demokratische Pflicht.

