Kommentar: Beim Versammlungsgesetz geschlampt

Das waren schon bemerkenswerte Wortmeldungen, als die Fraktionschefs von CDU und FDP plus Innenminister Herbert Reul auf dem Podium saßen. So ganz im Stile von überfragten Fußballern, die nach dem Spiel eine seltsame Niederlage erklären müssen.

So hieß es dann an vielen Stellen, dass man überrascht gewesen sei: Davon, dass der erste Entwurf soviel Wirbel aufgeworfen hatte. Und davon, dass plötzlich Gewerkschaften wie Fußballfans gleichermaßen sauer sind.

Nur mal so: CDU und FDP haben da ein Gesetz vorgelegt, dass zwar eine offene rechtliche Flanke regelt, mit dem man aber mal so eben Fanmärsche, Gewerkschaftsdemos und Kundgegebungen gegen Nazi-Demos evertuell verhindert hätte. Warum? Weil es an vielen Stellen schwammig formuliert war.