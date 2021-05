Kommentar zu van Laack: "Preislich günstiger, moralisch teuer"

Was war passiert? Van Laack bekam einen Auftrag für Polizei-Stoffmasken aus dem Innenministerium. Allerdings war das alles nicht korrekt vergeben worden, das ganze musste rückgängig gemacht werden. Das war die Kirsche auf die Sahnetorte einer Geschäftsbeziehung, die zwischen Landesregierung und Unternehmen begann, nachdem Armin Laschet - auf Hinweis seines Sohnes - sonntags zum Hörer griff und den van-Laack-Chef anrief.

Prozess musste vermieden werden

Was folgte waren Debatten um unlautere Absprachen, unkorrekte Vergaben und ein Unternehmen, das auf mehr als eine Millionen Masken mit Polizeilogos sitzen blieb - unbrauchbar für den sonstigen Einsatz. Also musste - zeitlich passend zur Einführung der weitreichenden Pflicht, medizinische Masken zu tragen - ein Auftrag ausgeschrieben werden: Für Stoffmasken, mit denen man in NRW in keinen einzigen Supermarkt mehr kommt. Warum? Ganz einfach: Wenn van Laack ultimativ auf den Dingern sitzen geblieben wäre, hätte das Unternehmen auf Entschädigung klagen können, ja fast schon müssen.