Kommentar: Die Politik muss die Triage-Frage jetzt klären

Und ja, selbst wenn die Politik jetzt noch rechtzeitig die nötigen Regelungen beschließen kann. Für mich ist das nichts, was unter Zeitdruck passieren sollte. Ich erwarte von einer verantwortungsvollen Politik, dass solche Dinge so früh wie möglich entschieden werden. Ausführlich debattiert und gut überlegt. Ob das noch klappt, bezweifele ich.

Wie insgesamt mit Triage umgehen?

Und: Wie gehen wir überhaupt mit Triage insgesamt um? Also nicht nur in Bezug auf Menschen mit Behinderung. Auch das ist bislang nicht gesetzlich geregelt. Ja, die Politik hat in dieser Pandemie mit den Corona-Maßnahmen verhindert, dass es Triagen gibt.

Doch als Bürger dieses Landes will ich wissen, was passiert, wenn das nicht mehr gelingt. Wie läuft diese Entscheidung dann ab? Wer entscheidet, ob ich beatmet werde oder nicht? Es ist schwierig, sich dagegen vor Gericht zu wehren, wenn es rechtlich nicht verbindlich geregelt ist. Und zwar vom demokratisch gewählten Parlament und nicht nur von Ärzteorganisationen.

Wer entscheidet wann?

Ich finde, es ist endlich an der Zeit, auch für diesen Pandemie-Worst-Case vorzusorgen. Mir geht es dabei nicht darum, dass ein Richter am Krankenbett sitzt, wie manche Kritiker es nun skizzieren. Und auch der Bundestag soll nicht - und wird auch nicht - entscheiden, wer von zwei Kranken das Intensivbett nun bekommt. Die Politik kann aber zum Beispiel festlegen, ob drei oder vier Ärzte entscheiden oder ob auch ein Vertreter der Zivilgesellschaft dazukommen muss oder, oder, oder…

Der Gesetzgeber kann für Rechtssicherheit sorgen und das Klinik-Personal damit entlasten. Er nimmt so seine Verantwortung wahr. Und genau das erwarte ich nun von der Politik. Sehr bald – leider - , aber trotzdem gut durchdacht.

