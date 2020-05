Kommentar: Massentests in der Pflege - eine Illusion

Für all die Pfleger und Pflegerinnen in den Heimen, wo die Alten und Schwachen am heftigsten von einer Infektion betroffen sind. Dort, wo wir zu Beginn der Pandemie die höchsten Todesraten zu verzeichnen hatten. Man könnte also sehr früh infiziertes Personal finden und so Infektionsketten erst überhaupt nicht entstehen lassen.

Schlicht zu großes System

Aber so gut der Plan klingt, so viele Tücken hat er. 500.000 Menschen wären von solchen Tests alle fünf bis sieben Tage betroffen. Das ist von den Kapazitäten der Labore vielleicht noch so gerade zu schaffen. Aber nur mal zum Vergleich: In der Bundesliga reden wir von rund 1.700, in der Fleischindustrie von 20.000 Fällen.