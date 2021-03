Kommentar: Das Corona-Testdebakel wird Folgen haben

Viele andere aus der Politik - wie aber auch die meisten von uns Journalisten und Journalistinnen - haben nicht verstanden, was man hätte erreichen und auch verhindern können, hätte man früher massiv in breitflächige Tests investiert, wie von Kutschaty gefordert. Klar, die Fallzahlen wären gestiegen, aber die Gefahr asymptomatischer Verbreitung wäre gesunken, viele Infektionen hätten verhindert werden können und am Ende auch Todesfälle.

Test-Versagen wird bis zu den Wahlen nicht vergessen sein

An Tests hat es nicht gefehlt, lediglich am politischen Willen. Was hätte man psychologisch, aber auch epidemiologisch errichen können! Die chaotisch eingeleiteten Schritte der verantwortlichen Politiker, jetzt hektisch das zu ermöglichen, was im Herbst schon möglich gewesen wäre, zeigt, wie groß das Versagen auf höchsten politischen Ebenen ist.

Je mehr Menschen sich jetzt bald selber testen, je mehr Menschen froh sind, bis zur Impfung Tests als Mittel gegen Corona in der Hand zu haben, desto mehr Menschen werden sich fragen, was da schief gelaufen ist. Und desto mehr Menschen werden über die Antworten nicht erfreut sein. Wenn dann im Herbst die Bundestagswahl ist, wird diese Geschichte nicht vergessen sein. Sollten die Verantwortlichen dann überhaupt noch im Amt sein, werden sie sicher keine großen Erfolge bei den Wählern und Wählerinnen feiern. Zurecht!

Stand: 08.03.2021, 16:55