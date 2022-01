Kommentar: Gebauer ist als Schulministerin in der Pandemie ungeeignet

Oh ja, Schulministerin sein in Pandemiezeiten, das ist extrem undankbar. Und wer weiß, vielleicht wäre Yvonne Gebauer ja in anderen, in „normalen“ Zeiten, eine richtig gute Schulministerin. Jetzt, in der Pandemie, ist sie es offensichtlich nicht.

Arne Hell, WDR Landespolitik

Die Umstellung des Testverfahrens an den Grundschulen diese Woche hat das wieder einmal gezeigt. Anstatt Lehrerinnen und Lehrer und auch die Eltern mitzunehmen, vorzubereiten und in Entscheidungen einzubinden, bekommen alle Beteiligten wieder einmal alles in letzter Sekunde vor den Latz geknallt. Die Schulleitungen durften am Abend aus den Medien erfahren, wie es laufen soll. Erst um 22 Uhr bekamen sie dann die offizielle Anweisung aus dem Ministerium. Wie oft ist das jetzt eigentlich schon genauso gelaufen?

Lehrer und Eltern werden allein gelassen

Das Problem ist nicht, DASS das Testverfahren geändert wurde. Das ist zwingend nötig. Die flächendeckenden PCR-Tests bei allen Grundschülerinnen und -schülern sind jetzt bei Omikron nicht mehr zu schaffen. Sie werden woanders dringender gebraucht. Bei Kindern ist das Risiko, schwer zu erkranken, extrem gering. In den Pflegeeinrichtungen ist es nach wie vor hoch.

Grundschüler beim PCR-Lollitest

Nein, das Problem ist, wieder einmal, wie Gebauer ihre Entscheidung vorbereitet und mitgeteilt hat – und wie wenig sie sich offenbar dafür interessiert, wie die Umsetzung vor Ort konkret ablaufen soll. Damit werden dann wieder Lehrerinnen und Lehrer und die Eltern allein gelassen.

Realitätsverweigerung, bis es nicht mehr geht