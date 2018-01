Kommentar: Schluss mit der Campus-Maut für Ausländer

Die Chefs der Fachhochschulen, der Hochschullehrerverband und gar das eigentlich Studiengebühren freundlich gegenüberstehende Centrum für Hochschulentwicklung lehnen die Pläne ab.

Angst vor Renommee-Verlust im Ausland

Alle eint die Sorge, die 1.500 Euro pro Semester würden die NRW-Hochschulen im Werben um ausländische Fachkräfte zurückwerfen. Es ist eine Klatsche für die Landesregierung, die nun endgültig wissen sollte, dass sie die Campus-Maut für Ausländer ganz schnell in der Schublade verschwinden lassen kann.

Die entscheidenden Partner spielen nicht mit. Politisch ist so - zumindest wenn man keinen unnötigen Ärger will - kaum was zu machen.

Warum keine Langzeitgebühren?

Wenn die Landesregierung unbedingt Geld von Studierenden will, dann sollte sie über Langzeitgebühren nachdenken. Natürlich mit klaren Ausnahmeregelungen für Härtefälle. So bleibt das grundsätzliche Studium in Regelzeit frei von Gebühren.

Außerdem werden Karteileichen vertrieben, die einfach nur das günstige Studententicket für Bus und Bahn abgreifen wollen. Von einer solchen Regelung hätte Schwarz-Gelb mehr, als an einer sinnlosen Campus-Maut für Ausländer festzuhalten.

Stand: 10.01.2018, 12:00