Kommentar: Ist die Politik an der Corona-Lage schuld?

Schuld ist immer die Politik. Zu spät, zu zögerlich, zu unklar, zu wankelmütig, zu zerstritten. Die Politik – ein Bild des Chaos und der Selbstbezogenheit. Was ließe sich der Politik nicht alles vorwerfen in dieser Pandemie. Aber machen wir es uns mit einem solchen Verriss nicht auch zu einfach?

"Die Politik" gibt es ohnehin nicht. Die Politik besteht aus Parteien und hunderten, ja, tausenden politisch Verantwortlichen bundesweit.

An den Taten messen

Jochen Trum, WDR Landespolitik

Auch Politikerinnen und Politikern muss man zugestehen, dass sie nicht alles wissen können, gleichwohl vieles zu entscheiden haben. Natürlich machen die Regierenden – und auch die Opposition – Fehler. Die klar zu benennen ist auch die Aufgabe von uns Journalisten - nur damit wir uns da nicht missverstehen. Es gehört zu einer funktionierenden Demokratie, dass sich diejenigen, die Verantwortung tragen, öffentlich an ihren Taten messen lassen müssen. Selbstverständlich.

Jetzt aber die augenblickliche Lage, über die wir uns vermutlich alle ärgern, allein der Politik in die Schuhe zu schieben, greift zu kurz. Verantwortlich für den Schlamassel sind auch diejenigen, die sich hätten impfen lassen können, es aber aus was auch immer für Gründen nicht getan haben. Das sollte, bei aller Kritik an der Politik, nicht aus dem Blick geraten.

Faule Ausreden

Michael Müller, der scheidende regierende Bürgermeister von Berlin, hat recht, wenn er mit Nachdruck darauf hinweist, dass es so etwas wie faule Ausreden gibt. Denn es war in Deutschland doch alles vorhanden: Impfstoff, Impfzentren, Kampagnen, Informationen und so weiter. Daran liegt es nun wirklich nicht, dass eine große Impflücke im Land klafft. Und das sollten wir uns auch nicht einreden.