Kommentar zum Schulstart: Mangelhaft in Planung und Weitsicht

Bei den Luftfiltern hat die Politik auf ganzer Linie versagt

Aber unsere Planung, unsere Weitsicht, die ist immer noch ähnlich schlecht wie vor der Pandemie. Dass Luftfilter ein wichtiger Baustein im Kampf gegen das Corona-Virus sind, wissen wir seit Monaten. Sie sind nicht der einzige Baustein und bringen vielleicht nicht überall gleich viel, aber sie können helfen, das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Trotzdem hat die Politik – bundesweit – viel zu spät damit begonnen, die Geräte zu bestellen und zumindest einige Räume mit ihnen auszustatten. Und das vom Bund versprochene Fördergeld ist zum NRW-Schulstart noch nicht mal ansatzweise in den Schulen angekommen. Hinzu kommt, dass es für die Geräte teilweise lange Lieferzeiten gibt. Es ist also unklar, wann sie am Ende in den Klassenräumen stehen werden.