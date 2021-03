Kommentar: Keine Ränkespiele um die Schulen!

Ist doch ganz einfach: Schulen zu, Kinder zuhause, Corona wieder im Griff! Das wäre wunderbar, nur leider ist es nicht ganz so einfach. Denn beim Thema Schule gibt es in Coronazeiten nicht nur viele Unwägbarkeiten, sondern auch viele verschiedene Interessen, und manchmal lohnt es sich eben doch, genauer hinzuschauen.

Ja, die Landesregierung macht derzeit keine besonders gute Figur, wenn es um die Schulen geht. Man hat - freundlich formuliert - eher das Gefühl, da lebt jemand von der Hand in den Mund. Langfristige Strategie, gar konkrete Planungen? Fehlanzeige! Das zeigt sich gerade bei den Tests für Schüler, die eigentlich die Bedingung sein sollten für die Rückkehr zum teilweisen Präsenzunterricht. Seit Montag sind die Kinder wieder in der Schule, die Tests kommen aber erst jetzt an.

Schwierige Fragen

Aber zurück zur Frage der Schulschließungen: Wem würden sie nutzen, wem schaden? In der aktuellen Diskussion hört man seit Tagen vor allem eine Seite ganz laut: Lehrer und Eltern, die ganz zufrieden waren mit dem Fernunterricht. Und ihn deshalb gern weiter laufen lassen würden.

Daniela Junghans, WDR Landespolitik

Weniger laut sind die anderen, zu ihnen gehören ebenfalls Lehrer, Eltern und Mediziner. Sie beklagen, dass sich in den vergangenen Wochen immer mehr Kinder zurückgezogen hätten. Kaum noch zu motivieren waren, teilweise ernsthafte psychische Probleme entwickelten. Oder schlicht an den beengten Wohnverhältnissen scheiterten, die ein halbwegs vernünftiges Lernen unmöglich machten. Vielen Kindern fehlte auch schlicht der Kontakt zu Gleichaltrigen, der gerade in schwierigen Zeiten so wichtig ist.

Es sind diese Kinder, an denen sich das Handeln der Politik orientieren sollte. Und nicht an denen aus ohnehin schon privilegierten Familien, wo Akademiker-Eltern weitgehend problemlos für die gute Lernatmosphäre sorgen können, nebst passenden Geräten! Deshalb ist es richtig, die Kinder jetzt zurück in die Schulen zu holen!

Sorge ist verständlich, politische Ränkespiele sind es nicht

Haben nun all die anderen Unrecht, die die Schulen möglichst schnell wieder schließen wollen? Auch das ist nicht so einfach. Es ist - wie so oft in der Politik - eine Güterabwägung. Ich habe Verständnis für Landräte und Bürgermeister, die bei hohen Inzidenzzahlen, deutlich über 100, neben anderen Maßnahmen auch die Schulen wieder schließen wollen. Und für Eltern, die ihre Kinder aus Sorge derzeit lieber zu hause lassen wollen.

Kein Verständnis habe ich dagegen für Bürgermeister, die solche Vorschläge trotz Werten deutlich unter dem Landesschnitt machen. Dortmund ist so ein Beispiel, bei dem ich mich eher frage, ob das SPD-Parteibuch eine Rolle spielte beim öffentlichkeitswirksamen Vorstoß des Oberbürgermeisters. Um es ganz klar zu sagen: Dieses Thema eignet sich nicht für parteipolitische Ränkespiele!