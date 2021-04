Kommentar: Das Gebauer-Laschet-Schulchaos

Man muss Yvonne Gebauer (FDP) eines zugute halten: Viel Spielraum für eine andere Entscheidung als den Distanzunterricht hatte sie nicht. An Gründonnerstag hatte sie eine Testpflicht für alle Schüler und Schülerinnen angekündigt.

Nach den Ferien sollten alle, die an den Schulen unterrichtet werden, zweimal in der Woche einen Test machen. Jetzt, wo Spucktests erst einmal - auf Empfehlung des RKI - ausfallen, war es um die Testpflicht geschehen, zumindest für die Grundschulen. Bei den Kleinsten ist es schwer möglich, einen Stäbchentest verpflichtend zu machen. Freiwilligkeit wäre hier das Losungswort.

Laschet nimmt Gebauer die Optionen

Diesen Ausweg hat aber Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) seiner Schulministerin genommen. Als der am Montag - offenbar wenig mit dem Koalitionspartner abgesprochen - seine Idee für den Brückenlockdown vorstellte, knüpfte der CDU-Chef den Unterricht in Präsenz auch an eine verpflichtende Testung an den Schulen.