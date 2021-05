Kommentar: Bei den Schulen ist das Land zu vorsichtig

Aber was ist mit den älteren Schülern und Schülerinnen? Auch die sollten schneller mehr Präsenzunterricht erhalten. Unter strengen Testregeln. Was man nämlich an den Schulen und Kitas an Infektionen insgesamt findet, das verhindert weitere Coronaketten. Nicht wenige Statistiker warnen schon länger vor geschlossenen Schulen, da man somit viele unentdeckte Infektionsketten übersieht, entstanden durch Jugendliche, die sich ungetestet im privaten Raum bewegen.

Vielleicht zu übervorsichtig

So gut es also ist, dass NRW im Bildungsbereich so langsam wieder auf den Normalzustand zurück will, man sollte die Öffnungen nicht als schnell oder mutig bezeichnen. Das Gegenteil ist der Fall: Für eine Landesregierung, die immer im Verdacht stand, zu schnell und zu früh zu lockern, ist das dieses mal sehr vorsichtig. Vielleicht sogar übervorsichtig.

Stand: 19.05.2021, 17:49