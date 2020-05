Kommentar: Risikogruppen-Lehrer bei Prüfungen? Richtig!

Mehr Abstandsmöglichkeiten als bei Prüfungen geht nicht

Hygiene und Abstandsregeln können vermutlich zu keinem anderen Zeitpunkt im hektischen, wuseligen Schulalltag so genau eingehalten werden wie zu Zeiten der mündlichen Prüfungen. Wenige Lehrer und ein Prüfling in einem Raum, in dem sich in vor Corona Zeiten teilweise mehr als 30 Menschen geknubbelt haben - mehr Abstandsmöglichkeiten in der Schule gibt es wohl kaum.

Und nebenbei: viele Lehrer und Lehrerinnen, auch die aus der vom Robert-Koch-Institut vor einigen Wochen noch ziemlich pauschal definierten Risikogruppe, wollen das sogar. Es sind ihre Schülerinnen und Schüler, die sie über einen langen Zeitraum auf eben diese Abschlussprüfung vorbereitet haben. Auch für Lehrkräfte ist das ein bewegender und wichtiger Moment. Und sie wissen auch, wie wichtig und beruhigend die Anwesenheit des bekannten Fachlehrers für die nervösen Prüflinge ist.

Lehrer gehören zum Unterricht dazu

Dann ist da ja noch der zweite Sturm im Wasserglas. Die Schulministerin denkt doch tatsächlich darüber nach, wie irgendwie in diesen wirren Corona Zeiten etwas wie Unterricht für möglichst viele Schüler wieder möglich werden könnte. Dazu gehören - genau - Lehrerinnen und Lehrer. Und zwar möglichst viele davon, damit rollierende Systeme und kleinere Klassen installiert werden können. Hinzu kommt: das Robert Koch Institut sagt, pauschale Risikogruppen zu definieren, mache inzwischen nur noch wenig Sinn, wer dazu gehört, muss individuell verantwortungsvoll ermittelt werden. Genau darüber wird jetzt geredet.

Lehrer tragen Verantwortung - wie normal auch schon

Bei den ganzen Stürmen im Wasserglas lautet das eigentliche Stichwort doch: Verantwortung. Für sich und für andere. Damit haben gerade Lehrkräfte viel Erfahrung - gehört irgendwie zum Beruf. Und in Corona Zeiten kommt der Eigen-Verantwortung noch mal mehr Bedeutung zu. Ein Gespräch mit dem Arzt kann vielleicht unberechtigte Sorgen zerstreuen oder eben zu einem Attest führen.

Wo ist das Problem? Das war vor Corona Zeiten so - das ist auch in Corona Zeiten der Fall. Wer jungen Menschen tagtäglich die wichtigsten Grundlagen beibringen kann - dem traue ich auch zu, über ihre eigene Gesundheit selbst und verantwortungsvoll zu entscheiden.