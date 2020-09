Kommentar zu rechtsextremen Polizisten: Es reicht!

Untersuchungen bisher abgelehnt

Stefan Lauscher, WDR Landespolitik

Und der Bundesinnenminister lehnt eine Untersuchung zum Rechtsextremismus in der Polizei ab. Weil er offenbar immer noch glaubt, das nicht sein kann, was nicht sein darf.



Auch Herbert Reul, der Landesinnenminister hat sich in dieser Frage bisher weißgott nicht mit Ruhm bekleckert. Hat den vielfachen Ruf nach einer unabhängigen Studie zu diesem Thema einfach an sich abprallen lassen. Herrschaften: Es reicht! Hier geht es nicht um politische Spielchen. Hier geht es um Vertrauen und die Glaubwürdigkeit der Staatsmacht.

Fiktive Erschießungen, Gaskammern, Hitler-Bilder

Was da heute bekannt geworden ist, macht einen tatsächlich fassungslos, wütend, zornig. Polizeibeamte, die ihren Eid auf die Verfassung abgelegt haben, schicken sich Hitler-Bilder, Bilder der Reichsflagge, haben offenbar ihren Spaß an fiktiven Erschießungen Dunkelhäutiger und Flüchtlingen in der Gaskammer.