Kommentar: Die Inszenierung der Clan-Bekämpfung

Wenn die Opposition sagt, dass man in den Shishabars und Teestuben vor allem die Laufburschen erwischt und nicht die großen Bosse, hat sie damit recht. Zweitens: Wer die dicken Fische fangen will, muss sie auch gezielt angehen. In Berlin werden Luxus-Immobilien beschlagnahmt – in NRW ist davon nix zu sehen. Und dann wäre da noch eine ganz unbequeme Wahrheit.

Auch Folge staatlicher Ausgrenzung

Laut Polizei haben die kriminellen Clanfamilien ihre Wurzeln in arabischen Ländern, in der Türkei, im Libanon. Viele von ihnen sind in den 80er Jahren gekommen, ausgelöst durch den Bürgerkrieg im Libanon. Einen mangelnden Willen zur Integration gibt es nicht nur bei manchen dieser Menschen – sondern auch auf Seiten des Staates.

In den vergangenen Jahrzehnten gab es für diese Menschen Arbeitsverbote, einen ewig unklaren Aufenthaltsstatus, die Kinder wurden aus den Schulen rausgehalten. Ein Staat, der Teilhabe an der Mehrheitsgesellschaft nicht zulässt, darf nicht überrascht tun, wenn sich bei Minderheiten Parallelgesellschaften bilden. Ja, es braucht eine konsequente Polizei gegen die Kriminellen in diesen Familien.

Was es aber auch braucht, sind Vorbilder, die den Kindern vorleben: Es lohnt sich, eine Ausbildung zu machen, ein Teil der Gesellschaft zu sein und sein Geld legal zu verdienen. Dass Kriminalität nicht irgendwie normal ist, dass es einen anderen Weg gibt. Dafür braucht es Sozialarbeiter, Prävention, und ganz wichtig: die Schulen. Doch da tut die Landesregierung viel zu wenig. Und setzt lieber weiter auf spektakuläre Bilder.