Kommentar: Weg mit den Quarantäne-Regeln an Schulen

Die Konsequenz: Da bei der bestehenden Testpflicht viele Infektionen auffallen, sind immer mehr Kinder in Quarantäne. Viele von ihnen ohne Infektion. Und ihnen droht dann, beim nächsten Corona-Fall, die nächste Quarantäne - eine sich anbahnende Dauerschleife. Es wäre, ginge es so in die dunklen Monate, der Distanzunterricht durch die Hintertür. Für eine Gruppe von Menschen, bei denen sich die Corona-Risiken, trotz Long Covid, im Rahmen halten.

Politik ist in der Pflicht

Was also tun? Die Antwort ist einfach: Die Quarantäne für Kontaktpersonen muss weg. Stattdessen sollte bei einem nachgewiesenen Fall in der Klasse eine tägliche Testpflicht von einigen Tagen folgen. Infizierte Kinder bleiben solange zuhause, bis sie einen negativen PCR-Test vorweisen können. Der Rest geht weiter aber besser getestet zur Schule. Bei anhaltender Mischung aus Luftfiltern, Lüften und Masken ein vertretbarer Schritt, der Eltern die Angst vor einer herbstlich, winterlichen Dauerquarantäne nimmt - und den Gesundheitsämtern etwas Druck.

Und die Politik steht in der Pflicht, jenseits seltsamer Quarantäne-Regeln bessere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Womit dann auch den ganz vorsichtigen Eltern entgegen gekommen wäre, die Angst vor der Aufhebung der Quarantäne haben werden. Dann hätten wir einen guten statt eines faulen Kompromisses.