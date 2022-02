Kommentar: Aus für die PCR-Pooltest war überfällig

Am Ende waren doch alle genervt von den PCR-Pooltests: Lehrer und Lehrerinnen, Kinder und Eltern waren mehr damit beschäftigt, die Folgen positiver Pool-Tests zu organisieren, als sich dem normalen Unterricht zu widmen.

Es konnte mit Omikron nur schief gehen

Das Ärgerliche ist, dass man vonseiten der Politik sehenden Auges in diese Situation gerannt ist. War es in der Delta-Welle noch klug, per Pooltest eine gewisse Altersklasse zu überprüfen, war das Unterfangen spätestens mit dem Auftauchen der Omikron-Variante hinfällig.