Kommentar: Schluss mit den PCR-Pooltests an Grundschulen und Kitas!

Aber bei Pooltestungen von asymptomatischen Kindern sieht das anders aus. Ganze Klassen und Gruppen werden inzwischen geschlossen, weil die Einzelergebnisse der immer häufiger positiven Pools auf sich warten lassen. Tatsächlich sitzen auf diese Weise viele Kinder zuhause rum, die mehrere Tage auf ihr negatives Ergebnis warten mussten.

Und diese Lage wird sich zuspitzen: Wir sind noch lange nicht auf den Höhepunkt der Omikron-Welle angekommen. Je stärker die allgemeinen Zahlen in den kommenden zwei, drei Wochen steigen, desto schwieriger wird das mit den PCR-Tests. Nicht ohne Grund kann man sich inzwischen auch per Schnelltest aus der Isolation und Quarantäne testen, nicht ohne Grund warnt Bundesgesundheitsminister Lauterbach, dass man die PCR-Tests priorisieren müsse. Und da halte ich Pooltestungen in Pflegeheimen oder bei der Polizei und Feuerwehr für sinnvoller als an Schulen und Kitas.

Eine Form von Bildungs-Lockdown

Viele mit denen ich aus der Politik rede, erkennen diesen Umstand auch an. Aber sie sagen auch, an den Schulen und Kitas nur noch Schnelltests anzuwenden, sei politisch schwer vermittelbar. Und das stimmt sogar - weil viele Eltern, Lehrerinnen und Erzieher aus den PCR-Tests ein Sicherheitsgefühl ziehen und nicht zwischen den Wellen differenzieren. Dabei ist Omikron weitaus weniger gefährlich als Delta. Daher ist es angeraten, so langsam den Ausstieg aus der PCR-Testung vorzubereiten.