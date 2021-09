Kommentar: Warum NRW die Pandemie in den Griff kriegt

Und trotzdem wird NRW in einen Topf mit zum Beispiel Sachsen geworfen - dort wo die Impfquote nur schwerlich 55 Prozent Erstimpfungen überschritten hat. Außerdem wird die immer noch breitflächige - wenn auch durch Corona personell gerupfte - Krankenhauslandschaft oft vergessen. Hospitalisierung-Quoten sind hierzulande, mit alleine sechs Universitätskliniken, etwas anderes, als in ländlichen Regionen im Süden oder Nordosten.

Mehr Dänemark als Sachsen

Wenn jetzt also aus der Politik eine Woche des Impfens kommt, weil Alarm wegen des Herbstes herrscht, dann redet die Politik im Falle Nordrhein-Westfalens schlicht an den Fakten vorbei. Das Land wird mit einer höheren bis hohen Impfquote in den Herbst gehen, in NRW hat es wegen der urbanen Struktur immer schon mehr Infektionen gegeben als anderswo - was wiederum die Grundimmunität etwas hebt. Die Indikatoren stehen auf Hoffnung. Wir sind näher an Dänemark, das bei bald vergleichbaren Zahlen öffnet, als an Sachsen.