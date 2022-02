Kommentar: NC-Streichung beim Lehramt ist so ein Placebo

Deshalb kommen ja gerade nicht so viele junge Menschen an die Hochschulen, wie man sich das wünschen mag. Obwohl ein Numerus clausus von um die zwei an einigen Unis keine Barriere ist. Wer beim Studienort flexibel bleibt und unbedingt Lehrer oder Lehrerin werden will, findet in NRW einen Studienplatz.

Den NC zu überwinden ist das Ziel

Aber es ist trotzdem sinnvoll, die Debatte um den NC zu führen. Weil am Ende wollen doch alle einen Run auf die Hochschulen und das Lehramt erleben. Das würde bedeuten, der Job hätte wieder mehr Perspektive und Spaß-Potenzial. Und wenn es dann keinen NC gäbe, dann würde es sogar genügend Plätze für angehendes Lehrpersonal geben. Unter diesen Bedingungen ist das Ende des Numerus clausus ein gewünschtes Ziel. Aber nur, weil er sich durch gute Rahmenbedingungen von selbst erledigt hat. Nicht, weil man ihn einfach wie ein Placebo gegen die bekannten Probleme streicht.