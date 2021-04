Kommentar: Drei gute Gründe für Laschet, Merz zu holen

Reichlich Fallstricke

Und doch: Ein Team ist das noch nicht. Laschet und Merz allein, das dürfte schwierig werden. Denn es lauern noch reichlich Fallstricke: An Fraktionschef Ralph Brinkhaus und Minister Jens Spahn dürfte Laschet nicht vorbeikommen. Es herrscht also ein Überangebot an Männern aus Nordrhein-Westfalen.

Frauen, Nachwuchspolitiker, Süddeutsche, Ostdeutsche – auch darauf wird der Kanzlerkandidat achten müssen. Für das von ihm angekündigte Modernisierungsjahrzehnt wird man eine glaubwürdige personelle Besetzung erwarten. Da kann das Personaltableau schnell zur Quadratur des Kreises werden.

Ohne Risiko ist das alles nicht: Einen Friedrich Merz einzubinden, könnte sich als Herkulesaufgabe erweisen. Schließlich übt sich der Sauerländer gern in der kontrollierten Provokation. Und ob er als Minister tatsächlich das liefern würde, was viele jetzt in ihn hinein projizieren, ist auch nicht gewiss. Drei auf einen Streich, ja. Aber nur fürs erste.