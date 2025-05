Kommentar: Heilsamer Schock für Merz und die neue Bundesregierung

Was für eine Aufregung vor allem in Berlin: Da war Friedrich Merz im ersten Durchgang nicht sofort zum Bundeskanzler gewählt worden und schon befürchtete der eine oder andere den Untergang der Bundesrepublik Deutschland. Die dunkelste Vergangenheit wurde beschworen, daran erinnert, dass die Weimarer Republik auch an der Schwäche der demokratischen Parteien zerbrochen war.

Geht’s auch ne Nummer kleiner? Oder sogar auch anders herum? Kann es nicht sogar sein, dass die natürlich peinliche Nichtwahl im ersten Gang sich am Ende noch als segensreich erweist? Ich will gar nicht behaupten, dass es so kommt -ich kann nämlich auch nicht per Glaskugel in die Zukunft schauen. Ich halte es aber für denkbar, dass die Ereignisse von gestern letztlich disziplinierend wirken.