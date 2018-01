Kommentar: Wüsts Masterplan ist politisch riskant

Der Verkehrsminister traut sich was

Dass nicht mehr dabei herausgekommen ist, ist dem Verkehrsminister nicht anzulasten. Ausbauprojekte haben ihre eigenen Gesetze. Vieles hängt davon ab, ob bei der Umweltverträglichkeitsprüfung irgendeine seltene Vogelart gefunden wird oder genervte Anlieger vor Gericht ziehen. Da sind auch Landesregierungen ziemlich machtlos. Egal, ob sie rot-grün oder schwarz-gelb angemalt sind.

Stefan Lauscher

Immerhin: Verkehrsminister Wüst traut sich was. Er stellt die bislang nur behördeninternen Planungseckdaten öffentlich ins Internet. Jährlich aktualisiert. Jeder, den es interessiert, soll also sehen können: Der Autobahnausbau vor meiner Haustür befindet sich in diesem oder jenem Planungsstadium, wird pünktlich oder doch erst verspätet begonnen, soll bis zum Jahr X fertig werden.

Die Landesregierung ist ungeduldig

Das ist politisch nicht ganz unriskant. Immerhin wird so ziemlich einfach nachprüfbar, was die Politik versprochen, was davon sie gehalten hat und was eben nicht.