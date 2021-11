Kommentar: Falscher Zeitpunkt für Corona-Schuldebatten

Es ist nämlich auch in diesem Herbst eines offensichtlich: Es wird hauptsächlich weiter in den Pflegeheimen und bei den Menschen über 70 gestorben. Trotz Impfung. Sollte die Drittimpfquote in den Pflegeheimen von 90 Prozent, die Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) angibt, stimmen, dann ist das schon einmal beruhigend.

Aber wo ist die Landtagsdebatte um harte Testpflichten direkt am Eingang der Heime? Wo ist der Wettbewerb um eine noch bessere Booster-Impfkampagne? Und warum wurde versäumt, über eine Impfpflicht für Personal im Gesundheitswesen nachzudenken, nachdem klar war, dass immer noch viele Pfleger und Pflegerinnen die Spritze bisher ausgelassen haben?

Ängste vor Schulschließungen werden geschürt

Stattdessen will die SPD-Opposition über die Maskenpflicht in Schulen diskutieren, eine in weiten Teilen von Glaubenssätzen dominierte Debatte, die emotionalisiert ist und die Alarmstimmung hochhält. Viele Menschen haben genau deshalb wieder Angst vor Schulschließungen und Distanzunterricht - dass daraus auch Existenzsorgen entstehen, ist selbstverständlich.

Ich habe dagegen Angst vor einem weiteren Herbst/Winter mit hohen Todeszahlen bei den Alten dieser Gesellschaft. Mit einer früheren Debatte um partielle Test- und Impfpflichten sowie Drittimpfungen wäre eine hohe Todesrate vermeidbar (gewesen). Ganz ohne emotionale Erhitzung und Scheindebatten, in der die Dinge - wie im Fall der Schuldebatte - miteinander vermischt werden und die Gesellschaft weiter gespalten wird.