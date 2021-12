Kommentar: Laumann verwirrt mit Omikron-Aussagen

Was meint Karl-Josef Laumann? Wenn ein Kommentar mit diesem Satz über den Gesundheitsminister in NRW beginnt, dann ist schon vieles schief gelaufen. Der Reihe nach. Laumann begründet eine Maßnahme der Coronaschutzverordnung mit der zunehmenden Infektiösität von Omikron und stellt einen direkten Bezug zu den Masern her. Er ist überrascht von der Erkenntnis, dass sich der Erreger über die Luft verbeitet.

Die Verwirrung ist komplett

Über die Luft? Zig Millionen Deutsche diskutieren seit Monaten über Corona. In vielen Punkten herrscht nicht immer Einigkeit. Bei Wissenschaftlern ebenenso. In dem Punkt, dass sich alle Corona-Varianten in Aerosolen über die Luft verbreiten, gibt es längst keine zwei Meinungen mehr.