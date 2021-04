Kommentar: Laschets Widersprüche

Warum handelt Armin Laschet nicht? Diese rhetorische Frage ist zweifelsohne angemessen, aber sie ist falsch. Armin Laschet handelt nämlich doch. Er verlängert ein wenig die Fristen für mögliche Öffnungen, lässt die Schulen - nach einer Panne bei der Testlogistik - wieder in den Wechselunterricht; und er sichert rechtlich - sobald möglich - die Modellkommunen ab. Das ist Handeln.

Laschet ist voll von Widersprüchen

Aber es passt halt nicht zum Reden. Noch immer spricht Laschet von einem harten Lockdown, den es brauche. Der sei ja nur an den anderen SPD-geführten Ländern gescheitert - während er selbst sich im Gegenzug nicht traut, ihn für NRW zu verhängen. Mehr noch: Sein Fraktionschef im Landtag greift ganz offen seinen Amtskollegen von der SPD an. Warum? Weil der mögliche Ausgangsbeschränkungen zumindest für prüfenswert hält. Die Schulen gehen in den Wechselunterricht, nach einer Woche Distanzunterricht. Begründet wurde der nach-österliche Schulstart im HomeSchooling mit dem diffusen Infektionsgeschehen. Jetzt, wo die Zahlen noch mehr gestiegen sind, wird wieder mehr Präsenzunterricht möglich gemacht.