Kommentar zur Osterruhe: So nicht! Wie dann?

Neu hinzu treten nun die Modellregionen. Wenn wir es im Großen nicht hinbekommen, dann versuchen wir es eben im Labor-Maßstab. Mit Schutzkonzepten, Tests und elektronischer Kontaktnachverfolgung. Nach Ostern auch in fünf bis sechs Regionen in Nordrhein-Westfalen. Immerhin, eine Idee. Nur: An guten Absichten hat es bisher nie gemangelt. Es hapert an der Umsetzung. Beim Impfen, beim Testen, bei der Warn-App. Also: So können wir nicht weitermachen. Denn in der dritten Welle steigen nicht nur die Infektionen, es steigt vor allem die Ungeduld der Menschen. Die Skepsis wächst. Es ist also dringend Zeit, den galoppierenden Vertrauensverlust in Politik und Institutionen aufzuhalten. Diese Woche erleben wir einen Tiefpunkt in der Krise. Vielleicht ist es ein Wendepunkt.