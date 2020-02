Kommentar: Laschets wichtiger Etappensieg

Das liegt nicht nur an seinen Auftritten von der Seitenlinie im vergangenen Jahr, die in der CDU viele gestört haben. Nein, es war auch Laschets Schachzug, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als potentiellen Stellvertreter gewinnen zu können. Mit dem deutlich konservativer ausgeprägten Spahn bildet der progressiv geltende Laschet halt eben deutlich stärker die Breite der Partei ab, als es Merz alleine kann.

Röttgen kiregt in NRW kein Bein auf den Boden

Und Norbert Röttgen? Dass seine Bewerbung auf den Bundesvorsitz besonders in NRW nicht gut angekommen war, ist kein Geheimnis. Kaum einer in der Partei hat das Chaos vergessen, dass er als Landeschef und Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2012 hinterlassen hat. Damals lag der größte CDU -Landesverband am Boden, holte nur 26 Prozent der Stimmen. So erfolglos war in der NRW - CDU bisher keiner.

Stand: 28.02.2020, 14:17