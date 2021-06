Kommentar: Laschet? Läuft!

99,1, 37,1 oder 27,6 - Armin Laschet kann sich aussuchen, über welche Zahl er sich am meisten freut. Über das Ergebnis seiner Nominierung auf Platz 1 der CDU-Landesliste in Nordrhein-Westfalen am Samstag, das überraschend deutliche Abschneiden der CDU in Sachsen-Anhalt gestern oder den weiter sinkenden Inzidenzwert hierzulande. Es läuft für den Kanzlerkandidaten.