Kommentar: Laschets Dauer-Werbesendung im Amt

Eigenlob stinkt, heißt es so schön. Wenn man danach geht, müffelt es bei der NRW-Landesregierung gerade ganz gewaltig. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Regierung aus CDU und FDP sich nicht selbst lobt: mitten im Bundestagswahlkampf lud der FDP-Wirtschaftsminister Pinkwart feierlich zu einem Pressetermin ein. Anlass: Ein Jubiläum. Er sei schließlich seit vier Jahren im Amt – und wolle über die Umsetzung der Digitalisierung informieren. Wie praktisch, denn genau mit diesem Thema macht seine Partei gerade Wahlkampf.

Pressekonferenzen in Berlin, Lob von den eigenen Ministern

Ich finde, die Regierungsbühne ist in Nordrhein-Westfalen aktuell eine Dauer-Werbesendung: Besonders plump ist in dieser Disziplin Ministerpräsident Armin Laschet selbst. Pressekonferenzen als Landesvater gibt er derzeit regelmäßig in Berlin. Der strauchelnde Kanzlerkandidat will seine Regierungserfolge groß rausbringen, und das soll jeder sehen.

Minister loben den Ministerpräsidenten vor laufenden Kameras, Journalisten bekommen in Düsseldorf gedruckte Leistungsbilanzen der Regierung in die Hand. Dabei steht die Landtagswahl erst im kommenden Jahr an.

Erfolge gibt es - aber sie verkommen zur Show-Veranstaltung

Ja, die schwarz-gelbe Landesregierung hat durchaus Erfolge vorzuweisen. Mehr Polizisten, weniger Kriminalität – die Bilanz des umtriebigen Innenministers Herbert Reul kann sich insgesamt sehen lassen. Aber ausgerechnet vier Wochen vor der Bundestagswahl heftet sich Laschet jetzt Reuls Clan-Bekämpfung ans Revers, nutzt Termine als Ministerpräsident um Wahlkampf-Phrasen der CDU rauszuhauen. So verkommt die eigene Regierungsarbeit zur fragwürdigen Show-Veranstaltung.