Kommentar: Mit Worthülsen zur Kanzlerkandidatur

Der FDP vor den Kopf gestoßen

Er stellt Modellkommunen zurück, was dem Koalitionspartner FDP nicht gefallen dürfte. Und der freidemokratischen Schulministerin Gebauer stößt er vor den Kopf, weil die am Gründonnerstag noch ankündigte, mit Tests den weiteren Schulunterricht nach den Ferien abzusichern. Laschet stellt das mit seinem Ostergruß jedoch wieder ins Ungefähre und schafft damit Chaos.

Nach einem Jahr Pandemie sind wir also wieder ganz am Anfang: Was Armin Laschet wirklich will, das weiß keiner so wirklich. Aber es drängt sich der simple und damit auch traurige Verdacht auf, dass es nicht so sehr um das Verstehen der Pandemie geht, sondern um die eigenen Ambitionen auf die CDU-Kanzlerkandidatur.

Stand: 06.04.2021, 13:46