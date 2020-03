Corona im Landtag: Eine fast angemessene Debatte

Opposition ist Mist, hat mal Franz Müntefering gesagt. Und der SPD-Mann hat Recht, gerade jetzt wird das wieder mal deutlich, bei der politischen Debatte zum Umgang mit Corona.

Während die Landesregierung, vor allem Ministerpräsident und Gesundheitsminister, fast täglich vor die Kamera und Mikrofone treten, über neue Maßnahmen und Hilfen reden, sich damit auch profilieren können, wird die Opposition gerade kaum wahrgenommen.

WDR-Korrespondentin Daniela Junghans

Umso wichtiger war die Landtagsdebatte zu Corona am Mittwoch, und doch war sie ein heikles Unterfangen. Denn bei einem so komplexen Thema, bei dem jeder Anschein von Kontrollverlust und Panikmache vermieden werden sollte, ist ein klassischer Schlagabtausch eher unangemessen. Es gilt also in solchen Fällen, eher einen Gang runter zu schalten.

Nur verhaltene Kritik

Was den Grünen im NRW-Landtag ziemlich gut gelang: Ihr Gesundheits-Fachmann Mostofizadeh bot unaufgeregt Hilfe an, machte eigene Vorschläge für Verbesserungen - zum Beispiel, um Unterstützung für die sehr belasteten Intensivmediziner zu bekommen. Und empfahl dem Land, perspektivisch mal über den Aufbau eines Landes-Vorrats an Hygienemitteln nachzudenken. Das alles ganz ohne Schaum vor dem Mund.

Auch die AfD verzichtete auf Grundsatzkritik, schickte stattdessen einen Mediziner aus den eigenen Reihen ans Rednerpult, der darüber sprach, was wir aus der Corona-Lage lernen könnten: uns weniger abhängig zu machen von Staaten wie China und manches wichtige vielleicht lieber wieder in der EU zu produzieren. Den Gedanken griff später sogar der Ministerpräsident auf, wohlwollend, das kommt sonst selten vor bei Ideen aus der AfD.

Deutliche Worte der SPD

War es also eine angemessene Landtagsdebatte? Nein, war es nicht. Leider! Denn in der Aufzählung fehlt noch eine Oppositionspartei, die SPD. Und die machte all das, was man in so einer Situation besser lassen sollte: Ihr Fraktionschef Kutschaty beschrieb sehr plastisch die Situation einer Schule, die weder Klopapier noch Seife habe. Und bei der zuständigen Stadt Köln keine Hilfe bekomme. Das Land könne die Schulen mit ihren Sorgen und Nöten doch nicht allein lassen, kritisierte der SPD-Mann.

Wohlgemerkt, mit Sorgen und Nöten, für die nicht das Land, sondern die Schulträger zuständig sind, und das sind die Kommunen. Und die man, gerade in der aktuellen Situation, auch einfach durch einen Besuch im nächsten Drogeriemarkt lösen könnte. Ministerpräsident Laschet reagierte dann auch sichtlich erbost: „verdammt nochmal“, das sei der Situation nicht angemessen, entgegnete er Kutschaty. Und versprach trotzdem, sich um den Fall dieser Schule zu kümmern.