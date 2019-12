Kommentar: Kopftuchverbot war keine gute Idee!

Es war eine von diesen Ideen, bei denen ich von Beginn an skeptisch war. Schon der Auslöser spricht Bände: Österreichs damaliger Bundeskanzler, in einer Koalition mit der FPÖ, hatte öffentlich über ein Verbot von Kopftüchern in Kitas und Grundschulen nachgedacht. Und NRWs Integrations-Staatssekretärin Serap Güler fand das nicht nur gut. Die CDU-Politikerin erklärte in einem Interview, sie wolle da noch weiter gehen – und das Kopftuch generell verbieten für alle Mädchen, die jünger als 14 Jahre sind.

Denn erst dann sei man ja religionsmündig, also in der Lage, qua eigenen Verstandes zu entscheiden, ob man ein Kopftuch tragen will oder nicht. Und außerdem würden kleine Mädchen durch das Tragen eines Kopftuchs sexualisiert.