Kommentar: Warum kein Hochschulgesetz für alle?

Das ist natürlich eine zugespitzte Darstellung, aber sie zeigt, wie seit Jahren die Hochschulpolitik in NRW läuft: Regieren SPD und Grüne steht die freie Gestaltung des Studiums im Mittelpunkt, während den Hochschulen eher mal Fesseln angelegt werden. Sind dagegen - wie jetzt - CDU und FDP am Ruder, bekommen die Hochschulen weitreichende Freiheiten und die Studierenden haben es mehr mit einer Schule als mit einer Hochschule zu tun.

Ideologische Debatte

Für beide Sichtweisen gibt es gute Argumente. Allerdings: Mit eher ideologisch geprägten Gesetzen löst sich kein grundsätzliches Problem. Immer noch gibt es überfüllte Seminare und in einigen Fächern einen Mangel an Plätzen. Und in vielen Fällen klagen Dozenten und Studierende über eine schlechte Ausstattung. Sind die Hochschulen digitaler als die Schulen im Land? Im Einzelfall, vielleicht - aber insgesamt eher nicht.

Gemeinsame Interessen freuen die Wirtschaft

Dieses neue Hochschulgesetz fällt also in die Kategorie: Kann man so machen. Aber es geht am Kern der Debatte vorbei. Statt Studierende und Hochschulen mit Gesetzen gegeneinander auszuspielen, wäre es beim nächsten Hochschulgesetz angebracht, gemeinsame Interessen zu vertreten. Denn kleine Seminare mit zufriedenen Studenten und Studentinnen gefallen auch dem Dozenten. Und sicher auch den künftigen Arbeitgebern, die den dann gut ausgebildeten Nachwuchs beschäftigen.

Stand: 24.01.2019, 16:30