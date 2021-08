Kommentar: Wie sich die AfD wegen des Helferich-Falls weiter zerlegt

Die AfD-Stammwählerschaft ist geduldig. Seit Jahren schon kann in der Partei passieren, was will: Um die zehn Prozent halten in Deutschland weiter zu ihr. Das ist zwar immer noch viel, aber angesichts großer Unzufriedenheit mit der Arbeit von Bundes- und Landesregierung profitiert DIE Protestpartei des letzten Jahrzehnts nicht wirklich.