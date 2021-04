Kommentar: Die fragwürdigen Selbsttests durch Schüler

Wenn es in der Nase kitzelt

Haben Sie schon mal einen Selbsttest gemacht? Dann wissen Sie, dass nicht jeder Handgriff so einfach ist, dass ihn auch Acht- oder Zehnjährige gut hinbekommen. Mal abgesehen davon, dass es so in der Nase kitzeln kann, dass man kräftig niesen muss – dann fliegen also jede Menge Aerosole durch den Raum. Keine gute Idee, so etwas gemeinsam mit anderen – am besten noch ohne Maske – im Klassenraum zu machen.

Daniela Junghans, WDR Landespolitik

Wieso gibt es also nicht vor jeder Schule einfach eine Test-Straße oder meinetwegen einen separaten Raum, in dem die Kinder in Ruhe von geschultem Personal getestet werden? Das müssen keine Mediziner sein. Im Schnelltest-Zentrum bei mir um die Ecke sind es zum Beispiel Kellner oder Studenten, die eine kurze Schulung bekommen haben. Warum geht das nicht in den Schulen, gern auch mit Unterstützung von Eltern?

Warum keine Spucktests?

Und wenn es wirklich Selbst-Tests sein müssen, wieso bekommen dann nicht wenigstens die jüngeren Kinder solche, die mit Speichel funktionieren? Die gibt es nämlich inzwischen, ganz offiziell zertifiziert vom Robert-Koch-Institut. Mein oben erwähntes Schnelltest-Zentrum um die Ecke bietet sie auch an, im Rahmen der kostenlosen Bürgertests. Bei Kindern rate das RKI von diesen Tests ab, sagt die Schulministerin. Auch das kann ich nicht verstehen: sie sind einfach zu handhaben, und in ein Röhrchen spucken können auch kleinere Kinder.

Wir haben mit den Schnell- und Selbsttests endlich ein gutes Mittel in der Hand, um die Infektionszahlen zumindest etwas mehr zu kontrollieren und gleichzeitig wichtige Bereiche wie Schulen offen zu halten. Jetzt sollten wir sie nur auch richtig einsetzen!