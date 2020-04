Kommentar: Fritzfeed und das Märchen von der NRW-AfD

Und dann erinnert man sich wieder ganz schnell an das rassistische Malbuch der AfD, das im Namen der Fraktion herausgegeben wurde. Wir erinnern uns an Reisen nach Syrien, wo sich Despoten an den Hals geworfen und was von Sicherheit im Bürgerkriegsland gefaselt wurde. Da sind Flyer zu Flüchtlingsprogrammen, voll von Klischees. Da gibt es noch mehr Querverbindungen zur sogenannten Identitären Bewegung. Und so weiter.

Ein Fall für den Verfassungsschutz?

Was ich sagen will: Die AfD -Fraktion in NRW weiß entweder nicht was sie tut - was nicht besonders für sie sprechen würde. Oder sie ist eben nicht bürgerlich, brav und ultrakonservativ, sondern auch nur Teil einer Partei, die nicht ganz zu Unrecht vor der Beobachtung durch den Verfassungsschutz steht.

Stand: 15.04.2020, 14:19