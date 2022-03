Kommentar: Geflüchtete dürfen nicht zum Politikum werden

Das war dann doch wohl eher das Pfeifen im Wald, eine Art Selbst-Beschwichtigung: Die Ansage, Deutschland sei seit 2015 geübt im Management von Flüchtlingskrisen. In Wirklichkeit trifft der schnelle Zustrom von Kriegs-Vertriebenen aus der Ukraine jetzt doch alle überraschend und ziemlich unvorbereitet.

Vor allem in den großen Städten in NRW kommen im Augenblick zu viele Hilfesuchende gleichzeitig an, die Behörden müssen improvisieren, denn es fehlt an vielem: an klaren Regeln, an der gleichmäßigen Verteilung, an Material, Personal und Unterkünften. Da waren die Ankündigungen von NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp überfällig: Die Landesregierung will in den nächsten Wochen zehntausende zusätzliche Aufnahmeplätze in ihren Landeseinrichtungen bereit stellen. Die Kommunen sollen mehr Hilfe bekommen bei der Registrierung und Verteilung der Flüchtlinge. Und Geld genug für die Kommunen sei auch da in der Landeskasse, verspricht Stamp.