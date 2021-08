Kommentar zu Corona-Regeln: Einfach und richtig, aber ohne Notfall-Plan

3G. Geimpft, genesen oder getestet. Keine anderen Stufen mehr, wo auch ich immer wieder nochmal nachschauen musste, was denn nun gilt. Das ist eine klare Vereinfachung. Und das ist richtig. Für die kommenden Woche ist für jeden verständlich: Wenn ich am gesellschaftlichen, kulturellen Leben teilnehmen will, oder auch nur mal um die Ecke eine Pizza essen möchte, dann muss ich mich impfen lassen. Oder ich muss eben weiter in ein Testzentrum, und bald dann auch selber dafür zahlen. Punkt.

Ein paar Sicherheitsnetze bleiben

Für die kommenden Wochen heißt das: Es muss nicht wieder alles schließen, wenn die Inzidenz bald über 100 oder sogar 200 steigt. Diese Werte sind inzwischen weit weniger bedrohlich als sie es noch vor ein paar Monaten waren. Geimpfte werden fast nie schwer krank. Gleichzeitig hat die Landesregierung ein paar Sicherheitsnetze beibehalten. Die Maskenpflicht auch für Geimpfte z.B. Und neu: Eine PCR-Testpflicht für Klubs und Partys wo getanzt wird. Ein weniger zuverlässiger Schnelltest reicht nicht.