Kommentar: Warum NRW Corona besser steuert als gedacht

Als vorher die Impfungen kamen, war es Gesundheitsminister Laumann, der stur und konsequent an der Priorisierung festhielt und somit schnell die gefährdeten Gruppen schützte. Als es ans Boostern ging, schickte Laumann - noch vor allen anderen Ländern - die mobilen Impfteams in die Pflegeheime. 90 Prozent der Betroffenen waren drittgeimpft, weit bevor das Thema in ganz Deutschland überhaupt erst so aufgeregt diskutiert wurde.

Schulen durchbrechen Infektionsketten

Dann ist da die Sache mit den Schulen. Ja, die Förderprogramme, das Gezerre mit dem Bund für und um Raumluftfilter - das alles ist traurig. Aber: In keinem anderen Bundesland wird rigider an den Schulen getestet. Exklusiv hat das Land sogar die seit Monaten laufenden PCR-Pooltestungen an den Grundschulen. Der Effekt: Nahezu jede Infektion wird gefunden, Ketten werden unterbrochen - Studien bescheinigen diesem Konzept inzwischen, dass es ein wichtiger Baustein dafür ist, das sogenannte Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten.