Es geht um´s liebe Geld, darum, die Einnahmen aus dem Ticketverkauf des Spiels zu halten. Gerade Fußballzwerg Union Berlin hat das nötig, im Vergleich mit den reichen Bayern. Nicht nur die Gehälter der Spieler müssen bezahlt werden, auch mögliche neue Spieler. Union würde aber schon gern im Oberhaus der Ligen bleibe

Den medial mit dem Bundesgesundheitsminister ausgetragene Streit darüber verfolgen nicht nur Fußballfans mit Interesse. Ich auch. Was bedeuten Erlass und Widerstand dagegen für mich, meinen Heimatort Dortmund, all die Orte, die ich dort in meiner Freizeit besuche? Die Städtischen Bühnen mit ihren vier Sparten, das Opernhaus fasst 1200 Plätze. Freitag gibt es eine Premiere – findet die statt?

Das wird schnell existenzbedrohend

Marion Grob, WDR-Landespolitik