Kommentar zu Corona-Verschärfungen: Reißt Euch mal zusammen!

Es scheint, als setzt sich so langsam bei den meisten politisch Verantwortlichen doch noch die Vernunft durch. Bei einigen scheint das ein schmerzhafter Prozess zu sein. Die Realität zwingt sie dazu. Diese Pandemie ist nicht beherrschbar, wenn man parteitaktische Spielchen treibt und Verantwortung weiterreicht. „Reißt Euch mal zusammen!“, habe ich in den vergangen Tagen innerlich öfter gerufen.

Immer dann z.B., wenn SPD und Grüne im Landtag in Düsseldorf so getan haben, als sei die Landesregierung ein Haufen Angsthasen, die überhaupt nichts tun. Immerhin waren es SPD und Grüne im Bundestag, die mit dafür gesorgt haben, dass die epidemische Notlage in Deutschland nicht verlängert wurde. Vor gerade mal 6 Tagen ist sie ausgelaufen. Der künftige Kanzler Scholz hat jetzt angekündigt, dass das entsprechende Gesetz doch nochmal verschärft werden soll.

NRW ist nicht Sachsen

Außerdem hat Ministerpräsident Wüst gehandelt und konsequente 2G-Regeln durchgesetzt. Und er hat Recht, wenn er sagt, dass die Corona-Lage in NRW zwar angespannt, aber eben nicht dramatisch ist. Die Impfquote ist relativ hoch, bei den Erwachsenen liegt sie immerhin bei 86 Prozent. Im Krankenhaus behandelt werden viermal weniger Menschen als noch Anfang des Jahres, als so gut wie niemand geimpft war. Eine Notsituation wie in Sachsen, Thüringen und Bayern gibt es hier bisher nicht.