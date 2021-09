Kommentar: Unsinnige Corona-Eile im Sinne des Fußballs

Keine Eile also, die man aber bei der aktuellen Lage für Großveranstaltungen, Restaurants und Clubs auch nicht gebraucht hätte. Nur zur Erinnerung: Es gab für heute keinen Handlungsdruck: Die alte Corona-Schutzverordnung wäre noch eine Woche gelaufen.

Seltsame und unnötige Eile

Diese Eile hat Folgen. Die Corona-Maßnahmen sollen ja eigentlich nicht spalten, sollen Gruppen und Interessen nicht gegeneinander ausspielen. Und so sinnvoll es vielleicht ist, jetzt an den genannten Stellen zu lockern, so unsinnig ist es, es nicht an den Schulen zu tun und hier auf Zeit zu spielen. Man hat - nicht zum ersten Mal - eine politische Kommunikation offenbart, die das Potenzial zur gesellschaftlichen Polarisierung hat.

Stand: 30.09.2021, 15:52