Kommentar: Karneval, Clubs, Puffs - und der Wert von Kultur

Ein Düsseldorfer Diskotheken-Betreiber klagt gegen das Land wegen der Schließung seiner Clubs. Das zuständige Oberverwaltungsgericht schreibt sinngemäß in einer ersten Einschätzung: Naja, die Discos zuzumachen ist okay, aber dass andere Tanzveranstaltungen erlaubt sind, verstößt vermutlich gegen das Gleichbehandlungsprinzip. Das Land sagt so ungefähr: "Alles klar. Dann verbieten wir halt alle Tanzveranstaltungen".