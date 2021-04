Kommentar: Schluss mit Impfbürokratie!

Die Politik reagiert also mit neuen Regeln auf unvorhergesehene Dinge, die vielleicht einfach nicht zu regeln sind. Selbst die schwierigsten Nachrichten, die flexibles Handeln erfordern, verwalten wir noch durch. Eine fast schon mathematische Formel für programmiertes Scheitern.

Es geht nicht um Perfektion sondern Tempo

Wann ist damit Schluss? Ist es jetzt nicht an der Zeit, die starren Priorisierungen aufzugeben und einfach jeden zu impfen, der gerade kann? Gebt Astrazeneca komplett zu den Haus- und Betriebsärzten! Ohne Priorisierung! Ab damit in die Arme derer, die den Stoff wollen! So machen es die Länder, die uns bei der Impfquote längst abgehängt haben.

Natürlich passieren dann zum Beispiel Mauscheleien zwischen Arzt und Privatpatient. Aber es wird trotzdem zügiger gehen und jeder Impfstoff, der da ist, wird auch schnell verimpft. Nur um das mal klar zu sagen: Es geht um Masse und Geschwindigkeit, nicht um Perfektion.

Mit diesem Kurswechsel würde die Politik einen tatsächlichen Turbo zünden und die Pandemie im Endeffekt für alle Menschen eindämmen. Da kann ich dann auch darüber hinwegsehen, wenn auch mal der ein oder andere jüngere Mensch unverhofft und deutlich früher seine Impfung bekommt.